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الأوضاع تزداد سوءا في الريال.. نجما الفريق يتشاجران في التدريبات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن انتكاسة الخروج من دوري أبطال أوروبا، لا تزال تلقي بظلالها على ريال مدريد، وتعكر صفو الأجواء بين اللاعبين وإدارة النادي من جهة، وبين اللاعبين فيما بينهم من جهة أخرى.



فبعد أيام قليلة من الضجة الإعلامية التي أحدثتها المشادات الكلامية بين فلورنتينو بيريز رئيس الريال، وقائد الفريق، سيرخيو راموس، إثر خروج النادي الملكي من ثمن نهائي دوري الأبطال، دخل راموس في شجار جديد، ولكن هذا المرة مع المدافع الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لــ"لوس بلانكوس".


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أقدم لاعبين في ريال مدريد، دخلا في مناوشات وملاسنات حادة خلال تدريبات الفريق السبت الماضي، استعدادا لمواجهة بلد الوليد، في الدوري الإسباني (4-1).


وأوضحت الصحيفة أنه خلال التدريبات، تم تقسيم لاعبي الريال إلى فريقين، واحد بقيادة راموس، وآخر بقيادة مارسيلو، وبعد نهاية المران بفوز رفاق مارسيلو، احتفل هذا الأخير بطريقة اعتبرها راموس مبالغا فيها، وهو ما أدى إلى نشوب نقاش بين الثنائي، تحول إلى مشادات وملاسنات حادة استمرت لعدة دقائق، قبل أن يتدخل بقية اللاعبين لفض النزاع، وتعود بعدها المياه إلى مجاريها بين راموس ومارسيلو.




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