7, نصائح.., كيف, تحمي, عظامك, مع, تقدمك, في, العمر,

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أظهرت دراسة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة...
حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيرا للغاية على...
أظهرت دراسة أيرلندية حديثة، أن عقارا جديدا أثبت نتائج واعدة، يمكن أن ينقذ...
دفع شاب ثمنا غاليا لخطأ شائع يقع فيه الكثيرون، حيث ترك سماعة الموسيقى في أذنه...
قالت خبيرة التغذية الألمانية داغمار فون كرام إنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين...
قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن قضم الأظافر ليس عادة ذميمة فحسب، بل...
تبيَّن من دراسة طبية حديثة أن النسيان المتكرر ليس دليلاً على الغباء أو وجود مشاكل...
أظهرت دراسة نشرت في الولايات المتحدة، الخميس، أن مستخدمي السجائر الإلكترونية...
يعتبر المغنيسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي تخزن في العظام...
كشف باحثون في بريطانيا أن كبار السن الأصحاء الذين يعانون من البدانة منذ سنوات قد...