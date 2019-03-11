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بازار خيري في مدرسة طرعان الثانوية



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في اطار مشروع التداخل الاجتماعي في مدرسة طرعان الثانوية، وبإشراف المربية أسماء حسن خطيب، قام طلاب الثواني عشر باختتام هذا المشروع بإقامة بازار خيري للمأكولات والعصائر والحلويات، من إعداد الطلاب المشاركين، حيث تم بيعها لطلاب المدرسة ورصد ريع المشروع لمشروع خيري يعود بالفائدة على الطلاب. 



مدير المدرسة المربي ناظم زحالقة، أبدى اعجابه بالفكرة والمشروع وشكر الطلاب وكل من عمل وساهم على إنجاح الفعالية بضمنهم مركزة المشروع ومركز الطبقة ومركز التربية الاجتماعية ومربي الصفوف.




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