ملادينوف, يصل, غزة, عبر, معبر, بيت, حانون,

وصل نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الى قطاع غزة اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وكان ملادينوف، أعلن يوم 28 شباط الماضي، عن 10 الاف فرصة عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل في قطاع غزة.وقال ملادينوف في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" الأمم المتحدة تمضي قدماً نحو خلق 10,000 وظيفة مؤقتة للشباب والفلسطينيين العاطلين عن العمل في غزة".وأضاف أن ذلك يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، معربا عن سعادته بإتمام الاتفاقيات.يأتي ذلك في وقت يتواجد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في القطاع، حيث وصل أمس واجتمع مع قيادة حركة حماس .