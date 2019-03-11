تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 13:30:32 بازار خيري في مدرسة طرعان الثانوية |  2019-03-11 13:25:39 ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون |  2019-03-11 12:50:18 خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل |  2019-03-11 13:03:52 تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل |  2019-03-11 12:55:38 الكنيسة الأرثوذكسية : بدء الصوم الكبير |  2019-03-11 12:50:08 منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت |  2019-03-11 12:05:32 اعتقال شابين من المغار وشفاعمرو بعد مطاردة بوليسية واصطدام سيارتهما بدورية شرطة قرب حيفا |  2019-03-11 11:57:41 توضيح رسمي من بوينغ بعد فاجعة الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 11:47:36 سماعات الأذن والنوم.. شاب يدفع ثمن "الخطأ المدمر" غاليا |  2019-03-11 11:43:08 زيدان يحسم موقفه ويرفض تدريب ريال مدريد |  2019-03-11 11:22:02 سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار في رام الله |  2019-03-11 11:00:27 بعد علاج 20 عاما- وسام وساهرة (42 و 41 عاما) عامر من حرفيش يرزقان بطفلتهما البكر بحمل وولادة طبيعيين |  2019-03-11 10:47:18 المطران عطا الله حنا:نرفض اية صفقات مشبوهة هدفها تصفية القضية |  2019-03-11 10:37:41 صور - اعتقال شاب بشبهة محاولة تهريب 400 غرام كوكائين بعد تخزينها بكبسولات صغيرة وابتلاعها |  2019-03-11 10:20:40 إعصار "إيبرهارد" يجتاح ألمانيا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الى قطاع غزة اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون "ايرز".



وكان ملادينوف، أعلن يوم 28 شباط الماضي، عن 10 الاف فرصة عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل في قطاع غزة.


وقال ملادينوف في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" الأمم المتحدة تمضي قدماً نحو خلق 10,000 وظيفة مؤقتة للشباب والفلسطينيين العاطلين عن العمل في غزة".


وأضاف أن ذلك يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، معربا عن سعادته بإتمام الاتفاقيات.


يأتي ذلك في وقت يتواجد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في القطاع، حيث وصل أمس واجتمع مع قيادة حركة حماس .




كلمات متعلقة

ملادينوف, يصل, غزة, عبر, معبر, بيت, حانون,

تابعونــا

الكنيسة الأرثوذكسية : بدء الصوم الكبير الكنيسة الأرثوذكسية : بدء الصوم الكبير 2019-03-11 | 12:55:38

بدأت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، الصيام الكبير الذي يعد أطول وأشد صوم...

توضيح رسمي من بوينغ بعد فاجعة الطائرة الإثيوبية توضيح رسمي من بوينغ بعد فاجعة الطائرة الإثيوبية 2019-03-11 | 11:57:41

في أول تعليق لها على فاجعة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تحطمت الأحد وخلفت...

إعصار "إيبرهارد" يجتاح ألمانيا إعصار "إيبرهارد" يجتاح ألمانيا 2019-03-11 | 10:20:40

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن إعصار "إيبرهارد" القوي دخل حاليا ألمانيا...

ترامب: لو ترشحت لانتخابات إسرائيل لفزت بـ98% من الأصوات ترامب: لو ترشحت لانتخابات إسرائيل لفزت بـ98% من الأصوات 2019-03-11 | 09:46:23

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لو رشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل،...

بعد سقوط الإثيوبية.. الصين تعلق استخدام "الطراز المنكوب" بعد سقوط الإثيوبية.. الصين تعلق استخدام "الطراز المنكوب" 2019-03-11 | 08:44:15

أعلنت الهيئة المنظمة للطيران في الصين اليوم الاثنين، إنها طلبت من شركات الطيران...

حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام 2019-03-11 | 05:55:45

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة...

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم 2019-03-10 | 10:45:34

تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من...

تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد 2019-03-09 | 23:03:02

ألقت قوات الأمن التركية القبض على ثلاثة مهربي آثار أمس بينهم مواطن سوري، أحضروا...

أمريكا تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اختلاق أزمة" بسبب أموال المقاصة أمريكا تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اختلاق أزمة" بسبب أموال المقاصة 2019-03-09 | 14:32:29

اتهمت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية باختلاق أزمة برفضها أول مبالغ شهرية يتم...

نصر الله: المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة والعقوبات علينا جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية نصر الله: المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة والعقوبات علينا جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية 2019-03-08 | 19:49:29

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس “هيئة دعم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة الثانوية المدرسة التكنولوجية الفوج تخريج تخرج طلابها مشاركة واسعة شفاعمرو منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة داعش الطيبة هيثم خلايلة حفل عيد اضحى مبارك شبان مدينة ملعب تاليا تولين اول مواليد تؤأمين شفاعمرو مستشفى العائلة المقدسة اخراج أسامة سعدي كنيست جلسة لجنة فيديو لحظة عضو الكنيست مثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارةاحتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةاصابة متوسطة اصطدام سيارة عامود اتصالات هاتف قرية الجديدة المكر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com