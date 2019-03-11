خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل

من المتوقع ان يتم الاعلان رسميا قريبا عن تغيير اسم مدينة نتسيرت عيليت الى الاسم الجديد حيث سيطلق عليها "نوف هجليل".

وتمت المصادقة نهائية على تغيير اسم المدينة من نتسيرت عيليت الى نوف هجليل جيث جاءت عملية تغيير اسم المدينة بعد ان تولى رونين بلوط منصب رئاسة البلدية ووعد بان يتم تغيير اسم المدينة لتمييزها على جارتها مدينة الناصرة .ووفقا للتوقعات فان الاسم الجديد لنتسيرت عيليت سيدخل حيز التنفيذ والتطبيقعلى ارض الواقع خلال الاسابيع الثلاث القريبة.