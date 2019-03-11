شرطة, موسكو, تنقذ, طفلة, صغيرة, تركتها, أمها, في, ظروف, مأساوية,

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نتحدث دائما عن الأوزان عند وصف "الأجسام الثقيلة"، ونندهش إلى حد الانبهار حين نشاهد...
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هنأ رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو" الموجود بالمحطة الفضائية الدولية، جميع...
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