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شرطة موسكو تنقذ طفلة صغيرة تركتها أمها في ظروف مأساوية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت لجنة التحقيق الروسية مقطع فيديو لشقة في موسكو، احتجزت فيها طفلة في ظروف صعبة قبل أن ينقذها رجال الشرطة.



وأفاد المكتب الصحفي في وزارة الداخلية الروسية بأن رجال الشرطة تلقوا شكاوى من جيران الشقة، لسماعهم صوت بكاء وصرخات من داخلها. وتوجه عناصر الشرطة إلى المكان وكسروا باب الشقة، وعثروا فيها على طفلة في الخامسة من عمرها، نقلت لاحقا إلى المستشفى.


وقال ناطق باسم لجنة التحقيق إن علامات الجوع وفقدان الشهية ظاهرة على الطفلة. وأضاف الناطق أن الطفلة تفتقر إلى المهارات الاجتماعية.


وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية أن الطفلة كانت محبوسة في ظروف سيئة، وكانت الشقة مليئة بأكوام من القمامة.


وألقت الشرطة القبض على والدة الطفلة لاستجوابها. ورفعت ضدها دعوى جنائية بتهمة محاولة القتل.




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