حوراني, تصدم, العالم..هل, ذهبت, لمصفف, الشعر, بحمالة, صدر؟,

صدمت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني متابعينها بنشرها فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي جالسة على كرسي في صالون للحلاقة ومصفف الشعر يرتب شعرها الا ان المفاجأة كانت بارتدائها حمالة صدر على شكل المحاربين. وسرعان ما بدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على هذا الفيديو فمنهم من رأى ان اللوك جريء وجديد ومنهم من رأى انه لا يليق بها وانه كان عليها ان تختار غير قميص.

يذكر ان دومينيك اعلنت عبر هذا الفيديو انها بصدد تحضير لعمل جديد.