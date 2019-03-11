الكنيسة, الأرثوذكسية, :, بدء, الصوم, الكبير,

بدأت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، الصيام الكبير الذي يعد أطول وأشد صوم لدى المؤمنين المسيحيين.

ومن المتوقع أن يقيم بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل مساء اليوم الاثنين صلاة خاصة بهذه المناسبة في كاتدرائية المسيح المخلص وسط موسكو.ويستمر الصوم المسيحي الكبير 40 يوما، وبدأ العمل به في القرون الأولى لوجود المسيحية إحياء لذكرى صوم السيد المسيح خلال 40 يوميا في الصحراء قبل خروجه لإلقاء خطبة دينية.وعشية بداية الصوم ذكر البطريرك كيريل: "إن الصوم الكبير هو الوقت الذي يعطى إلينا لتطهير خطايانا والتوبة واجتياز الصعوبات، بما فيها الحد من الطعام والشراب والترفيه، وهذه هي أساليب هادفة لتغيير حالة روحنا".وهذا الصوم الكبير يسبق عيد القيامة المجيد الذي سيحل العام الجاري في 28 أبريل القادم.