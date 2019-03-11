أعرب مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة عن أمله في أن يبقى سانتياغو سولاري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم، وسط تقارير تشير إلى احتمال عودة جوزيه مورينيو إلى سانتياغو برنابيو.

وقال بنزيمة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ماركا": "أتمنى أن يكون سولاري موجودا حتى نهاية الموسم، لكن هذه مسألة تتعلق بإدارة النادي ولا أريد مناقشتها هنا".وأضاف: "نحن مع سولاري. إذا لم تكن تشكيلة المدرب مهمة، لما قدم اللاعبون مباراة كما فعلنا اليوم. لماذا نتغير الآن؟ لدينا 11 مباراة متبقية ونأمل أن يبقى معنا".وجاءت تصريحات بنزيمة بعد مباراة ريال مدريد مع بلد الوليد، الأحد، التي انتصر فيها النادي الملكي بنتيجة 4-1، سجل فيها بنزيمة هدفين، وذلك عقب هزيمتين متتاليتين من أياكس وبرشلونة قبل أيام.وحث بنزيمة منتقدي النادي على تذكر إنجازات الفريق الأخيرة، قائلا: "لقد خسرنا مباراة مهمة أمام نادي أياكس، لكن لا تنسوا أننا فزنا بالكثير قبل ذلك".وأشار إلى أن: "هذه هي كرة القدم. علينا أن ننتظر. نحن نطمح للفوز في المباريات الإحدى عشرة المتبقية. دعونا نستمتع باللعب، وهذا هو أهم شيء. لدينا فريق رائع، ونأمل أن يكون الناس إلى جانبنا".