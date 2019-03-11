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منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت



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توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد مساء يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يسبقه ارتفاع كبير على درجات الحرارة الثلاثاء ونهار الأربعاء لتصل إلى 20 درجة مئوية في مدينة القدس.


وأضاف الراصد الجوي أن الأمطار ستبدأ بالتساقط اعتبارا من ساعات المساء والليل من يوم الأربعاء مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتستمر فرصة تساقط الأمطار يوم الخميس على فترات وتشمل معظم المناطق مع أجواء باردة نسبياً إلى باردة ونشاط على سرعة الرياح.

واشار الراصد الجوي إلى ان الأجواء ستكون مستقرة يوم الجمعة مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة وظهور للسحب على ارتفاعات مختلفة أحيانا فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت من المتوقع أن تتأثر البلاد والمنطقة بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة بحيث يتجدد تساقط الأمطار فوق معظم المناطق وتستمر فرصة تساقطها يوم الأحد القادم أيضاً.




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