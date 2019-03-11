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برعاية بنك هبوعليم: اطلاق مسابقة الكاتب الصغير للعام الثالث على التوالي



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للسنة الثالثة على التوالي أطلق بنك هبوعليم مسابقة الكاتب الصغير والتي ينظمها البنك ضمن فعاليات "اقرأ تنجح "لتشجيع القراءة في المجتمع العربي والذي يقام للعام السابع على التوالي حيث ينظم البنك من خلاله معارض للكتب بأسعار مخفضة وعروض فنية مع محبوبة الأطفال "تيتا فوزية" .



نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع في بنك هبوعليم، قال " هذا المشروع الذي رياديا في المجتمع العربي ويهدف الى تحقيق التغيير في عادات القراءة من خلال "اقرأ تنجح" والكتابة من خلال مسابقة الكاتب الصغير لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات والأولويات. حيث ان بناء المجتمع بشكل سليم وصحي من خلال المطالعة والكتابة واكتساب ثقافة."


وأضاف "تهدف مسابقة الكاتب الصغير الى تشجيع الاولاد في أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص قصيرة (لغاية 400 كلمة) ثمرة خيالهم وتفكيرهم وهي خطوة متقدمة  تأتي بعد مثابرة الأولاد على القراءة وإثراء لغتهم العربية، هذا وستقوم لجنة أدباء من "رابطة الكتاب العرب" بمعاينة القصص واختيار ال 10  قصص الفائزة. والتي سيتم نشرها في كتاب بتصميم جميل وسيتم توزيعه ب 1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي . 


وتابع توتري"سيحصل الفائزون أيضا على هدية تابلت مقدمة من البنك.كذلك ستقوم جمعية المنارة لاصحاب الاعاقات للعام الثالث على التوالي بتسجيل القصص الفائزة في مكتبة المنارة وتوزيعها في سي دي للطلاب اصحاب الاعاقات."


للاشتراك في المسابقة يرجى من الاطفال ارسال قصصهم مع تفاصيلهم الشخصية الى عنوان البريد الالكتروني:  hapoalimstory@gmail.com.وذلك لغاية تاريخ 23.3.2019.


للحصول على معلومات حول مسابقة الكاتب الصغير وفعاليات اقرأ تنجح، ندعوكم  لزيارة موقع البنك على العنوان التالي: 

https://reading.poalim-site.co.il/competition.html




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