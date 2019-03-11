اعتقال, شابين, من, المغار, وشفاعمرو, بعد, مطاردة, بوليسية, واصطدام, سيارتهما, بدورية, شرطة, قرب, حيفا,

وقالت الشرطة في بيان لها حول الحادث انه تم ضبط معدات لاقتحام السيارات في سيارة المشتبه بهما ، حيث سيتم عرضهما على محكمة الصلح في حيفا للنظر بطلب تمديد اعتقالهما " .

اعتقلت شرطة لواء الساحل شابين من المغار وشفاعمرو مشتبهين بالسرقة , وذلك قرب مفرق الياغور بمنطقة حيفا , بعد مطاردة بوليسية انتهت بحادث طرق واصطدام سيارتهما بدورية شرطة .

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