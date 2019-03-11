توضيح, رسمي, من, بوينغ, بعد, فاجعة, الطائرة, الإثيوبية,

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وصل نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الى...
بدأت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، الصيام الكبير الذي يعد أطول وأشد صوم...
أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن إعصار "إيبرهارد" القوي دخل حاليا ألمانيا...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لو رشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل،...
أعلنت الهيئة المنظمة للطيران في الصين اليوم الاثنين، إنها طلبت من شركات الطيران...
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة...
تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من...
ألقت قوات الأمن التركية القبض على ثلاثة مهربي آثار أمس بينهم مواطن سوري، أحضروا...
اتهمت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية باختلاق أزمة برفضها أول مبالغ شهرية يتم...
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس “هيئة دعم...