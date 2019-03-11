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فاتح سلمان العكيد الجديد لباب الحارة.. وهذه التفاصيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



منذ انطلاقة مسلسل "باب الحارة"، احتلت شخصية "العكيد" قلوب المشاهدين، وكانت الأكثر تأثيراً، وقد جسدها في الأجزاء التسعة الماضية كل من سامر المصري "العكيد أبو شهاب" ومن بعده وائل شرف "العكيد معتز" إضافة إلى علي كريّم "العكيد أبو النار".



في الجزء العاشر الذي كتبه مروان قاووق ويخرجه محمد زهير رجب هنالك عكيد جديد كلياً في الحارة التي نزح إليها أهالي حارتي الضبع وأبو النار، حيث أسند هذا الدور إلى الممثل فاتح سلمان الذي سيجسد شخصية "العكيد راتب".


ويعد هذا العمل الثالث لسلمان هذا الموسم، إذ سبق له وأن شارك في مسلسل "غفوة القلوب"، وفي الجزء الرابع من "عطر الشام" بشخصية "جميل".




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