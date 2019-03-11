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أظهرت دراسة أيرلندية حديثة، أن عقارا جديدا أثبت نتائج واعدة، يمكن أن ينقذ...
قالت خبيرة التغذية الألمانية داغمار فون كرام إنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين...
قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن قضم الأظافر ليس عادة ذميمة فحسب، بل...
تبيَّن من دراسة طبية حديثة أن النسيان المتكرر ليس دليلاً على الغباء أو وجود مشاكل...
أظهرت دراسة نشرت في الولايات المتحدة، الخميس، أن مستخدمي السجائر الإلكترونية...
يعتبر المغنيسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي تخزن في العظام...
كشف باحثون في بريطانيا أن كبار السن الأصحاء الذين يعانون من البدانة منذ سنوات قد...
اكتشف العلماء أن النوم يساعد على استعادة الحمض النووي في داخل الخلايا، ما يمنع...
كثير منا من لا يستطيع بداية يومه بدون قهوة الصباح، وعلى الرغم من تأكيد دراسات على...
كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن دراسات عديدة أثبتت تأثير الأجواء...