زيدان, يحسم, موقفه, ويرفض, تدريب, ريال, مدريد,

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بعد تقارير إعلامية ربطته بنادي ريال مدريد الإسباني، عاد المدرب الفرنسي المخضرم...
اعترف النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، بأبوته لثلاثة أولاد ولدوا في دولة كوبا،...
أبرز الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، صعوبة الفوز على بلد الوليد (4/1)،...
استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات مرة أخرى بالفوز على بلد الوليد بنتيجة (4-2) خلال...
عزز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الشائعات حول...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني،...
رد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء ترشيحه لتولي تدريب...
حقق برشلونة انتصارًا غاليًا بنتيجة (3-1) على رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت، في...
واصل أتلتيكو مدريد، مطاردته برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد تحرك لضم لاعب باريس سان جيرمان المعار...