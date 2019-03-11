سرقة, مصاغ, ذهبي, بقيمة, 15, ألف, دولار, في, رام, الله,

كشفت الشرطة في رام الله، اليوم، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار من منزل احد المواطنين في المدينة.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن مواطن من رام الله تقدم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة حول تعرض منزله للسرقة من قبل أشخاص مجهولين وسرقة خزنه بداخلها مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار وجهازين لاب توب وجهاز خلوي وساعات.وأوضح البيان، انه تم تشكيل فريق عمل وبجمع الأدلة وبعد إجراءات كشف المعاينة على المنزل تبين وجود خلع في شباك المطبخ.وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والقي القبض عليه وافاد انه قام ببيع المصاغ الذهبي والتصرف به.وتم إحالة المتهم بالسرقة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.