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بعد علاج 20 عاما- وسام وساهرة (42 و 41 عاما) عامر من حرفيش يرزقان بطفلتهما البكر بحمل وولادة طبيعيين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



الزوجان وسام 42 عاما وساهرة 41 عاما فارس من بلدة حرفيش يرزقان بابنتهما البكر ميا بعد انتظار دام 20 عاما ومحاولات لانجاب اطفال .


وكانت الام ساهرة وضعت طفلتها البكر ميا في قسم الولادة بمستشفى زيف في صفد بوزن 1.600 كلغم  فقط وبقيت الطفلة في قسم الخدج بالمستشفى لمدة شهرين وتم قبل يومين تحريرها لبيتها مع والديها وهي بوزن 2.400 كلغم


يشار الى ان الحمل كان طبيعيا والولادة ايضا وذلك بعد ان كان الزوجان حاولا الانجاب وتعالجا لمدة 20 عاما الا ان مشيئة الله كانت بان تحمل الام طبيعيا دون علاج وتلد طبيعيا .




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- عادل ابو منذر

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