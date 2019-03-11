بعد, علاج, 20, عاما-, وسام, وساهرة, (42, و, 41, عاما), عامر, من, حرفيش, يرزقان, بطفلتهما, البكر, بحمل, وولادة, طبيعيين,

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من المتوقع ان يتم الاعلان رسميا قريبا عن تغيير اسم مدينة نتسيرت عيليت الى الاسم...
توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد مساء يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية...
اعتقلت شرطة لواء الساحل شابين من المغار وشفاعمرو مشتبهين بالسرقة , وذلك قرب مفرق...
كشفت الشرطة في رام الله، اليوم، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار من منزل...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا...
اعتقل عناصر الشرطة والامن في مطار اللد شابا 21 عاما من المركز في مطار اللد بعد...
تستمر اليوم التشويشات في حركة القطارات بحيث يتوقف العمل على خطي "كرميئيل - حوف...
وضعت سيدة من مدينة جنين،الأحد، ثلاث توائم “بنات”، بعد إنتظار 10 سنوات ، عن طريق...
أكّد المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب بأنّه مع اقتراب فصل الصّيف تعكف وزارة...
أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الاثنين، استشهاد شاب متأثر بجراحه التي اصيب...