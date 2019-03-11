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صور - اعتقال شاب بشبهة محاولة تهريب 400 غرام كوكائين بعد تخزينها بكبسولات صغيرة وابتلاعها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقل عناصر الشرطة والامن في مطار اللد شابا 21 عاما من المركز في مطار اللد بعد عودته من البرازيل بشبهة محاولة تهريب مخدرات من نوع كوكائين بوزن ٤٠٠ غرام بعد ان "خزنها" داخل كبسولات دواء وابتلعها .



تم اخضاع الشاب للفحص بالمستشفى وإخراج "الكبسولات" والمخدرات من جسمه .

وسيتم لاحقا تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه به .




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