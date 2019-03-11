صور - اعتقال شاب بشبهة محاولة تهريب 400 غرام كوكائين بعد تخزينها بكبسولات صغيرة وابتلاعها

اعتقل عناصر الشرطة والامن في مطار اللد شابا 21 عاما من المركز في مطار اللد بعد عودته من البرازيل بشبهة محاولة تهريب مخدرات من نوع كوكائين بوزن ٤٠٠ غرام بعد ان "خزنها" داخل كبسولات دواء وابتلعها .

تم اخضاع الشاب للفحص بالمستشفى وإخراج "الكبسولات" والمخدرات من جسمه .وسيتم لاحقا تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه به .