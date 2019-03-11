صور, .., أردني, يزف, عروسه, بهليكوبتر!,

أقدم عريس أردني على زفاف عروسه بواسطة طائرة هليكوبتر، في مشهد فريد من نوعه في المملكة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، أمس ، صورا وفيديو للشاب الذي قرر أن يفاجئ حبيبته من خلال نقلها من بيته الكائن في مدينة السلط، إلى صالة حفل الزفاف الكائنة في المدينة ذاتها بالهليكوبتر