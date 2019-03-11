صور, .., أردني, يزف, عروسه, بهليكوبتر!,

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هنأ رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو" الموجود بالمحطة الفضائية الدولية، جميع...
نشرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أول مشاركة لها على تطبيق إنستغرام أثناء...
استيقظت مدينة إسطنبول التركية، صباح الخميس، على مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 أشخاص،...
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مازالت الطائرة الماليزية المفقودة "إم إتش 370" تثير حيرة الناس والخبراء على السواء...
انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث انهيار ثلجي مفاجئ على طريق عام، في ولاية كولورادو...