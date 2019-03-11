تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 10:47:18 المطران عطا الله حنا:نرفض اية صفقات مشبوهة هدفها تصفية القضية |  2019-03-11 10:37:41 صور - اعتقال شاب بشبهة محاولة تهريب 400 غرام كوكائين بعد تخزينها بكبسولات صغيرة وابتلاعها |  2019-03-11 10:20:40 إعصار "إيبرهارد" يجتاح ألمانيا |  2019-03-11 09:58:35 استمرار التشويشات في حركة القطارات على خطي "كرميئيل - حوف هكرميل" و"ريشونيم - اللد" بسبب الاجراءات النقابية |  2019-03-11 09:56:41 بعد انتظار دام 10 سنوات ... سيدة من مدينة جنين تنجب 3 توائم |  2019-03-11 09:46:23 ترامب: لو ترشحت لانتخابات إسرائيل لفزت بـ98% من الأصوات |  2019-03-11 09:44:41 وزارة التّربية: برنامج الوزارة لزيادة عدد الطلاب في دورات ( حصص) السّباحة |  2019-03-11 08:49:24 استشهاد الشاب بسام صافي متأثرا بجراحه في خان يونس |  2019-03-11 08:44:15 بعد سقوط الإثيوبية.. الصين تعلق استخدام "الطراز المنكوب" |  2019-03-11 08:30:42 عجوز يابانية اكبر معمرة في العالم |  2019-03-11 05:55:45 حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام |  2019-03-11 05:52:32 الطقس - اجواء معتدلة نهارا باردة ليلا وعودة الامطار الاربعاء |  2019-03-10 23:47:45 ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية ضد بلد الوليد |  2019-03-10 23:37:16 دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء |  2019-03-10 23:31:17 تعادل بين سخنين وهبوعيل بئر السبع واعتقال مشجعين بشبهة الاعتداء على الونا بركات |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زيارة قد تمهد لـ"جمع الشمل" بين زيدان ورونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد تقارير إعلامية ربطته بنادي ريال مدريد الإسباني، عاد المدرب الفرنسي المخضرم ولاعب الكرة السابق، زين الدين زيدان، ليشعل التكهنات بشأن وجهته المقبلة، بسبب زيارة أجراها لمدينة تورينو الإيطالية.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اتصل بالمدرب السابق للنادي الملكي، زيدان، سعيا لإعادته بدءا من شهر يونيو المقبل.


في غضون ذلك، أجرى "زيزو" زيارة مفاجئة إلى مدينة تورينو، معقل دار يوفنتوس، حيث تألق زيدان كلاعب، حسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".


وربطت صحفة "لا تامبا" الإيطالية زيارة زيدان، بإمكانية تدريبه ليوفنتوس بدءا من الموسم المقبل، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن رحيل مدرب يوفي الحالي ماسيميليانو أليغري.




كلمات متعلقة

زيارة, قد, تمهد, لـ"جمع, الشمل", بين, زيدان, ورونالدو,

تابعونــا

بعد ال 5 السابقين.. مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء غير شرعيين بعد ال 5 السابقين.. مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء غير شرعيين 2019-03-11 | 10:02:23

اعترف النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، بأبوته لثلاثة أولاد ولدوا في دولة كوبا،...

سولاري: سأموت مع لاعبي ريال مدريد سولاري: سأموت مع لاعبي ريال مدريد 2019-03-11 | 08:32:52

أبرز الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، صعوبة الفوز على بلد الوليد (4/1)،...

ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية ضد بلد الوليد ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية ضد بلد الوليد 2019-03-10 | 23:47:45

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات مرة أخرى بالفوز على بلد الوليد بنتيجة (4-2) خلال...

خطوة مفاجئة تُقرب زيدان من العودة إلى تورينو خطوة مفاجئة تُقرب زيدان من العودة إلى تورينو 2019-03-10 | 14:35:45

عزز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الشائعات حول...

كوتينيو يقترب من خيانة مزدوجة كوتينيو يقترب من خيانة مزدوجة 2019-03-10 | 11:59:23

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني،...

رد حاسم من جوارديولا حول شائعات تدريب يوفنتوس رد حاسم من جوارديولا حول شائعات تدريب يوفنتوس 2019-03-10 | 10:09:22

رد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء ترشيحه لتولي تدريب...

قطار برشلونة يدهس رايو فاليكانو بثلاثية قطار برشلونة يدهس رايو فاليكانو بثلاثية 2019-03-09 | 23:09:44

حقق برشلونة انتصارًا غاليًا بنتيجة (3-1) على رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت، في...

أتلتيكو يواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا أتلتيكو يواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا 2019-03-09 | 19:56:04

واصل أتلتيكو مدريد، مطاردته برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما...

ريال مدريد يتحرك لخطف نجم سان جيرمان ريال مدريد يتحرك لخطف نجم سان جيرمان 2019-03-09 | 11:23:46

كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد تحرك لضم لاعب باريس سان جيرمان المعار...

مرشح مفاجئ على طاولة ريال مدريد لخلافة سولاري مرشح مفاجئ على طاولة ريال مدريد لخلافة سولاري 2019-03-09 | 07:00:37

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن ظهور مرشح مفاجئ على قائمة اهتمامات ريال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids برجس عويدات سوريا سجن تهمة التجسس لصالح اسرائيل مجدل شمس طالب طب اسناند بشارة بشارات الناصرة مستشفى الانجليزي حالات جفاف شرب ماء تعرض للشمس اصابات جلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة تأييد دعم داعش المزرعة مشتبه تنظيم اعتقال الزرعة قرية الشرطة تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم تفتيش عمال المشهد سكين مطبخ فواكه ازفلت انبطاح شارع يوكنعام الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة مسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال المدرسة الثانوية المتنبي حيفا شيزاف تخريج الفوج ال 34 من طلابها اجواء احتفالية مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار مصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة كحلون وزير المالية يزور الناصرة 20 مليون شيكل علي سلام بلدية سيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com