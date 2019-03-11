بعد تقارير إعلامية ربطته بنادي ريال مدريد الإسباني، عاد المدرب الفرنسي المخضرم ولاعب الكرة السابق، زين الدين زيدان، ليشعل التكهنات بشأن وجهته المقبلة، بسبب زيارة أجراها لمدينة تورينو الإيطالية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اتصل بالمدرب السابق للنادي الملكي، زيدان، سعيا لإعادته بدءا من شهر يونيو المقبل.في غضون ذلك، أجرى "زيزو" زيارة مفاجئة إلى مدينة تورينو، معقل دار يوفنتوس، حيث تألق زيدان كلاعب، حسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".وربطت صحفة "لا تامبا" الإيطالية زيارة زيدان، بإمكانية تدريبه ليوفنتوس بدءا من الموسم المقبل، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن رحيل مدرب يوفي الحالي ماسيميليانو أليغري.