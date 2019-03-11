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إعصار "إيبرهارد" يجتاح ألمانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن إعصار "إيبرهارد" القوي دخل حاليا ألمانيا من الحدود البلجيكية متجها نحو الشرق، وأن سرعة رياح الإعصار تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة.



وجاء في بيان صدر عن الهيئة ونشر على صفحتها في تويتر: "يوجد هناك خطر لمراحل سرعة الرياح العالية".


وتوضح الخريطة المنتشرة على الصفحة أن الإعصار اجتاح في بداية الأمر منطقة رين الشمالية - فيستفاليا ثم سيتجه عبر منطقة غيسين التي يقع فيها أكبر مطار ألماني، إلى التشيك.


وأوصت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب تواجدهم في المساحات المكشوفة.




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