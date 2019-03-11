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طريقة تحضيركم صلصة المعكرونة خاطئة… إليكم الطريقة الصحيحة



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كشف كتاب أصدرته الممثلة ومؤلفة كتب الطهو نيكولا ميلبانك، أن طرق تحضير بعض الأطباق، مثل البيض المخفوق وصلصة الطماطم، خاطئة.



وأشارت بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية إلى أنه يتم خلال ذلك ارتكاب أخطاء وصفتها بالكارثية.

 ونشرت بطلة سلسلة Ella in Mount Pleasant وصفة صلصة الطماطم المثالية، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الناس يقومون بتحضيرها بطريقة غير صحيحة حتى الآن.


ونقلت عنها الصحيفة قولها: “أفضل طريقة لإعداد صلصة المعكرونة هي استخدام المكونات الإيطالية الكلاسكية الـ3: البصل، الكراث والجزر.

وأضافت أن تلك الطريقة تقضي أيضاً بالقيام بهذه الخطوات:


– قطعي كميات مناسبة من البصل والكراث والجزر إلى مكعبات، وأضيفي فصين مفرومين من الثوم.


– ضعي الخليط على نار هادئة إلى أن يغلي، لكن من دون أن يصبح لونه بنياً.


– أضيفي اللحم والقليل من الميرمية.


– أفرمي بضع حبات من البندورة وأضيفيها إلى المزيج، واتركيه لـ15 دقيقة على نار هادئة.


– أضيفي بعد ذلك القليل من الملح والسكّر والفلفل.


– أتركي الصلصة تبرد لمدة ساعتين قبل استخدامها.


ويذكر أن الممثلة أصدرت في مايو الماضي كتابها الأول عن الطهو وعنوانه Milly’s Real Food.




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