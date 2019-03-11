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كي لا يتعجن الأرز… إليك كمية الماء المناسبة لكل نوع



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يعتبر طهو الأرز تحدياً مهماً تواجهه معظم السيدات. فالكثيرات منهنّ لا ينجحن في تحضير هذا الطبق. والسبب أنّهن لا يعرفن كمية الماء التي يجب إضافتها إلى كل نوع.



فمن المعروف أن الأرز يتوفر بأنواع مختلفة، يصلح كل منها لتحضير أطباق محددة. فإذا أردت أن تحضري لعائلتك الكبسة مثلاً أو البرياني، فمن الأفضل أن تختاري الأرز البسمتي. وفي هذه الحالة تحتاجين إلى إضافة كوب وثلاثة أرباع من الماء إلى كل كوب من الأرز.

 أما إذا قررت استخدام الأرز الأميركي لتحضيره مع الخضار أو الجمبري، فأضيفي كوباً ونصف الكوب من الماء إلى كل كوب من الأرز.


ولإعداد الريسوتو بالكاري عليك أن تستخدمي الأرز الإيطالي. وفي هذه الحالة أضيفي إلى كل كوب أرز 3 أكواب ماء.


وعندما تقررين تقديم الأرز إلى جانب اليخنات لعائلتك، فاختاري الأرز المصري. ولتحضيره قلبيه لبضع دقائق مع ملعقة طعام من الزيت، ثم أضيفي إليه الماء، على أن يرتفع عنه بسنتيمتر واحد.




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