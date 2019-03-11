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علامات تنذر بنقص فيتامين د منها تقصف الشعر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت خبيرة التغذية الألمانية داغمار فون ‫كرام إنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين "د" بالجسم من خلال ملاحظة بعض ‫العلامات مثل التعب المستمر واضطرابات النوم وآلام الأطراف وجفاف الشعر ‫وتقصفه وتساقطه.



‫وأوضحت فون كرام أنه يمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال تناول ‫الأغذية الغنية به مثل السمك والبيض والفِطر، والتعرض لأشعة الشمس على ‫نحو كاف، حيث تساعد الشمس الجسم على إنتاج الفيتامين بنفسه، كما يمكن ‫اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.


‫يُشار إلى أن فيتامين "د" له أهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان ‫والعضلات والشعر والمناعة.




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