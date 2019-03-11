تامر, هجرس, وأسرته, في, رحلة, تزلج, على, الجليد.., صور,

شارك الفنان المصري تامر هجرس، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور له برفقة عائلته من عطلتهم الخاصة.

تامر هجرس، ظهر برفقة عائلته خلال رحلة التزحلق على الجليد وذلك في إحدى الدول الأوربية، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيه الذين تغزلوا في جمال بناته.الفنان المصري شارك مؤخرا في فيلم «الديزل»، مع الفنان محمد رمضان، حيث يقوم بدور أحد الأشخاص الذين لهم دور في جريمة قتل، ويبحث عنه الفنان محمد رمضان طوال الفيلم.«الديزل»، شارك به أيضا عدد من النجوم ومنهم ياسمين صبري، هنا شيحة، فتحي عبدالوهاب، محمد ثروت، شيماء سيف، ومن إخراج كريم السبكي.تامر هجرس من مواليد 6 نوفمبر عام 1972، وأكمل هذا العام 46 عاما، ظهر للمرة الأولى من خلال فيلم «بركان الغضب»، مع فيدرا، ثم ظهر مع الفنان عادل إمام في فيلم «التجربة الدنماركية»، وحالفه الحظ عام 2006 ليقدم دور البطولة مع يسرا في فيلم «ما تيجي نرقص».من بين أعماله الدرامية: «باب الخلق، قضية معالي الوزيرة، شربات لوز، عايزة أتجوز، خاص جدا».