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قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا...
اعتقل عناصر الشرطة والامن في مطار اللد شابا 21 عاما من المركز في مطار اللد بعد...
وضعت سيدة من مدينة جنين،الأحد، ثلاث توائم “بنات”، بعد إنتظار 10 سنوات ، عن طريق...
أكّد المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب بأنّه مع اقتراب فصل الصّيف تعكف وزارة...
أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الاثنين، استشهاد شاب متأثر بجراحه التي اصيب...
اليوم الاثنين، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات...
فرضت المحكمة العسكرية السجن الفعلي لمدة 6 اشهر على الجنود الثلاثة من كتيبة نيتساح...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة شهدنا...
وقع حادث طرق مساء اليوم الاحد بين سيارتين خصوصيتين على طؤيق منحدرات بيريه، لاتجاه...
تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شب مساء اليوم الاحد داخل مصنع في المنطقة...