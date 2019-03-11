استمرار, التشويشات, في, حركة, القطارات, على, خطي, "كرميئيل, -, حوف, هكرميل", و"ريشونيم, -, اللد", بسبب, الاجراءات, النقابية,

تستمر اليوم التشويشات في حركة القطارات بحيث يتوقف العمل على خطي "كرميئيل - حوف هاكرميل" و"ريشونيم - اللد".وقد انتهت الليلة الماضية بدون نتيجة المحادثات التي جرت بين لجنة مستخدمي شركة قطارات إسرائيل والإدارة في مسعى لانهاء الازمة.

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