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استمرار التشويشات في حركة القطارات على خطي "كرميئيل - حوف هكرميل" و"ريشونيم - اللد" بسبب الاجراءات النقابية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 تستمر اليوم التشويشات في حركة القطارات بحيث يتوقف العمل على خطي "كرميئيل - حوف هاكرميل" و"ريشونيم - اللد". 


وقد انتهت الليلة الماضية بدون نتيجة المحادثات التي جرت بين لجنة مستخدمي شركة قطارات إسرائيل والإدارة في مسعى لانهاء الازمة.




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