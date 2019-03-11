بعد, انتظار, دام, 10, سنوات, ..., سيدة, من, مدينة, جنين, تنجب, 3, توائم,

وضعت سيدة من مدينة جنين،الأحد، ثلاث توائم “بنات”، بعد إنتظار 10 سنوات ، عن طريق عملية قيصرية في مستشفى جنين الحكومي.

وأفادت مصادر طبية بأن الأم وأطفالها يتمتعون بصحة مستقرة حيث سجلت الفحوصات المبدئية بعد العملية نتائج إيجابية، وجرى نقلهم مباشرة إلى العناية المركزة لحديثي الولادة.