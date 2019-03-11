ترامب:, لو, ترشحت, لانتخابات, إسرائيل, لفزت, بـ98%, من, الأصوات,

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن إعصار "إيبرهارد" القوي دخل حاليا ألمانيا...
أعلنت الهيئة المنظمة للطيران في الصين اليوم الاثنين، إنها طلبت من شركات الطيران...
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة...
تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من...
ألقت قوات الأمن التركية القبض على ثلاثة مهربي آثار أمس بينهم مواطن سوري، أحضروا...
اتهمت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية باختلاق أزمة برفضها أول مبالغ شهرية يتم...
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس “هيئة دعم...
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نواب مجلس العموم يواجهون "خيارا...
كشفت نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، عن أن أكثر من 40 ألفا من حسناوات...
احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم"، احتجاجا...