وزارة, التّربية:, برنامج, الوزارة, لزيادة, عدد, الطلاب, في, دورات, (, حصص), السّباحة,

أكّد المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب بأنّه مع اقتراب فصل الصّيف تعكف وزارة التّربية على الشّروع ببدء تطبيق برنامج زيادة عدد طلاب المدارس في دورات وحصص السّباحة المموّلة على حساب الوزارة وذلك في أعقاب زيادة حوادث الغرق وبعد تحليل المعطيات المقلقة اذ قرّرت الوزارة تخصيص مبلغا اضافيّا 500,000 لزيادة عدد الطلاب في السّباحةفي العام المنصرم تعلّم نحو 66,600 طالبا سباحه وهذا العام فانّ البرنامج يعتمد على زيادة عدد الطلاب ليصل ل- 70,000 طالبا ووفق الخطّة الخماسيّة للوزارة سيصل عدد الطلاب ل- 90 ألف طالببرنامج تعليم الطلاب السّباحة معدّة لطلاب الصّفوف الخامسة- السّادسة اذ يتم تقسيم الطلاب الى أربع مستويات وتكون الدوّرة على شكل 10 حصص تعليميّة (10 لقاءات ) بهدف وصول الطالب الى المستوى المطلوبوفق البرنامج التّعليمي للسّباحه فانّ جميع الطلاب يشاركون في الدّورات دون علاقه لمستوى كل طالب بهدف تعليم الطلاب أساليب اضافيّة للسّباحه تمكنّه من التأقلم والبقاء في المياه العميقهالحديث يدور عن اكساب الطلاب مهارات تنقذ حياتهم