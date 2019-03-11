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استشهاد الشاب بسام صافي متأثرا بجراحه في خان يونس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الاثنين، استشهاد شاب متأثر بجراحه التي اصيب بها قبل نحو أسبوعين في مسيرات العودة.



وقال الناطق باسم الوزارة د.أشرف القدرة، ان الشاب بسام سامي صافي (22 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 22شباط/فبراير الماضي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.


وكان الشاب أصيب بقنبلة غاز برأسه بشكل مباشر ما ادى لاصابته بجراح بالغة الخطورة أدت الى استشهاد صباح اليوم.




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