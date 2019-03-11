هيفاء, وهبي, تحتفل, بعيد, ميلادها, في, سهرة, صاخبة,

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شارك الفنان المصري تامر هجرس، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور...
احتفل المخرج أحمد حلمي، نجل المنتجة منال العادلي، بزفافه على هيا صقر ابنة رجل...
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نُقل الفنان المصري خالد سليم إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة. الأطباء...
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