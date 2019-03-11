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سولاري: سأموت مع لاعبي ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبرز الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، صعوبة الفوز على بلد الوليد (4/1)، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.



وقال سولاري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت مباراة صعبة، الجميع شارك في الإعداد لها.. أعترف باحترافية وجهد اللاعبين، كانت مواجهة عاطفية بعد أسبوع صعب، المنافس لعب بحماس وطاقة كبيرة".


وأضاف: "ريال مدريد يحظى بلاعبين كبار وأشخاص رائعين، معظمهم كانوا ملتزمين مع النادي، وزملائهم، ومعي".


وتابع: "من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من الضوضاء حولنا، بعد أسبوع صعب.. لكن الروح كما هي، ونعمل حاليا من أجل المباراة المقبلة، نريد العودة سريعا، وتحقيق أكبر عدد من النقاط".


وعن إمكانية إقالته، قال: "لا أعلم ما سيحدث، أنا أكرس نفسي للعمل مع النادي فقط".


وبخصوص لاعبه إيسكو، أجاب سولاري: "لقد أوضحت أزمة إيسكو.. تعاملنا مع الموقف، وسنبدأ غدًا من جديد".


وردا على مقولة ناتشو فيرنانديز، إنه سيلعب مع سولاري حتى الموت، قال: "وأنا أيضا سأموت مع هؤلاء اللاعبين".


واختتم تصريحاته، قائلا: "كان أسبوعا صعبا، لقد وضعنا الكثير من الضغط على كاهلنا، والفوز بهذه الطريقة يعطينا الكثير من الرضا والفخر".




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