‫قضم, الأظافر, عادة, ذميمة, تهدد, الصحة,

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قالت خبيرة التغذية الألمانية داغمار فون كرام إنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين...
تبيَّن من دراسة طبية حديثة أن النسيان المتكرر ليس دليلاً على الغباء أو وجود مشاكل...
أظهرت دراسة نشرت في الولايات المتحدة، الخميس، أن مستخدمي السجائر الإلكترونية...
يعتبر المغنيسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي تخزن في العظام...
كشف باحثون في بريطانيا أن كبار السن الأصحاء الذين يعانون من البدانة منذ سنوات قد...
اكتشف العلماء أن النوم يساعد على استعادة الحمض النووي في داخل الخلايا، ما يمنع...
كثير منا من لا يستطيع بداية يومه بدون قهوة الصباح، وعلى الرغم من تأكيد دراسات على...
كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن دراسات عديدة أثبتت تأثير الأجواء...
يعاني كثير من الناس خاصة النساء من تورم الساقين والقدمين، ويرجع ذلك لأسباب عديدة،...
كشفت بيانات حكومية جديدة، الخميس، أن النرويج تعاني من مشكلة في الخصوبة هي الأكبر...