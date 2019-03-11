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‫قضم الأظافر عادة ذميمة تهدد الصحة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن ‫قضم الأظافر ليس عادة ذميمة فحسب، بل يهدد الصحة أيضا.



ويمهد قضم الأظافر -وفق الرابطة- الطريق للإصابة بالتهابات مرقد ‫الظفر المؤلمة بسبب توغل البكتيريا والفطريات والتي يلزم علاجها ‫بالمضادات الحيوية أو مضادات الفطريات.


وأضافت الرابطة أن الأظافر تعد مرتعا لكل أنواع الجراثيم مثل ‫السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي ترفع خطر الإصابة بأمراض ‫المعدة والأمعاء في حال وصولها إلى المعدة عبر الفم.


وبالإضافة إلى ذلك، يرفع قضم الأظافر خطر العدوى في منطقة الحلق.


‫لذا ينبغي الإقلاع عن تلك العادة الذميمة بالتخلص من التوتر ‫النفسي الذي يعد السبب الرئيسي لها، وبممارسة تقنيات الاسترخاء ‫كالتأمل واليوغا.




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