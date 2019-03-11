تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 10:47:18 المطران عطا الله حنا:نرفض اية صفقات مشبوهة هدفها تصفية القضية |  2019-03-11 10:37:41 صور - اعتقال شاب بشبهة محاولة تهريب 400 غرام كوكائين بعد تخزينها بكبسولات صغيرة وابتلاعها |  2019-03-11 10:20:40 إعصار "إيبرهارد" يجتاح ألمانيا |  2019-03-11 09:58:35 استمرار التشويشات في حركة القطارات على خطي "كرميئيل - حوف هكرميل" و"ريشونيم - اللد" بسبب الاجراءات النقابية |  2019-03-11 09:56:41 بعد انتظار دام 10 سنوات ... سيدة من مدينة جنين تنجب 3 توائم |  2019-03-11 09:46:23 ترامب: لو ترشحت لانتخابات إسرائيل لفزت بـ98% من الأصوات |  2019-03-11 09:44:41 وزارة التّربية: برنامج الوزارة لزيادة عدد الطلاب في دورات ( حصص) السّباحة |  2019-03-11 08:49:24 استشهاد الشاب بسام صافي متأثرا بجراحه في خان يونس |  2019-03-11 08:44:15 بعد سقوط الإثيوبية.. الصين تعلق استخدام "الطراز المنكوب" |  2019-03-11 08:30:42 عجوز يابانية اكبر معمرة في العالم |  2019-03-11 05:55:45 حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام |  2019-03-11 05:52:32 الطقس - اجواء معتدلة نهارا باردة ليلا وعودة الامطار الاربعاء |  2019-03-10 23:47:45 ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية ضد بلد الوليد |  2019-03-10 23:37:16 دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء |  2019-03-10 23:31:17 تعادل بين سخنين وهبوعيل بئر السبع واعتقال مشجعين بشبهة الاعتداء على الونا بركات |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عجوز يابانية اكبر معمرة في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم، جرى تكريم عجوز يابانية، تبلغ من العمر 116 عاما، السبت.



واعترفت الموسوعة المعنية بالأرقام القياسية رسميا بالسيدة "كين تاناكا" في احتفال بدار لرعاية المسنين تعيش فيها في فوكوكا جنوب غربي اليابان، وحضر الاحتفال أسرتها وكذلك رئيس البلدية.


وولدت تاناكا يوم 2 يناير 1903، وكانت السابعة من بين ثمانية أطفال، وتزوجت هيديو تاناكا عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت طفلا آخر.


وعادة ما تستيقظ تاناكا الساعة 6 صباحا وتستمتع بدراسة الرياضيات، بحسبما ذكرت وكالة "اسوشييتد" برس.


لكن تاناكا مازال أمامها شوط طويل لكي تصبح أكبر معمرة على الإطلاق، وهو إنجاز سجلته امرأة فرنسية، تدعى جاين لويز كالنت، التي عاشت 122 عاما، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.


وذكرت غينيس أن أكبر معمر في العالم ما زال يخضع للتحقق بعد وفاة الرجل الذي حصل على التكريم، ماسازو نوناكا، الذي كان يعيش على جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، في يناير عن عمر ناهز 113 عاما.


يشار إلى أن المعمرة السابقة كانت أيضا امرأة يابانية، تدعى تشيو مياكو، التي توفيت في يوليو عن عمر ناهز 117 عاما.


وقبل مياكو، سجل ياباني أيضا رقما قياسيا كأكبر معمر في العالم.




كلمات متعلقة

عجوز, يابانية, اكبر, معمرة, في, العالم,

تابعونــا

البشرة تعود للحياة البشرة تعود للحياة 2019-03-07 | 13:14:05

ماركة "ڤيشي" الفرنسية تسوّق كريماً جديداً لبشرة الوجه البالغة بالسن. NEOVADIOL ROSE...

عرض أزياء ايلي صعب المذهل خلال أسبوع الموضة في باريس 2019 عرض أزياء ايلي صعب المذهل خلال أسبوع الموضة في باريس 2019 2019-03-03 | 13:22:25

أقيم يوم أمس السبت عرض للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب لمجموعته الجديدة شتاء 2019...

بمناسبة يوم المرأة العالمي: Clinique تتبرع لجمعية "ياسمين" بمناسبة يوم المرأة العالمي: Clinique تتبرع لجمعية "ياسمين" 2019-03-03 | 09:25:13

بمناسبة يوم المرأة العالمي: Clinique تتبرع لجمعية "ياسمين", التي تشجع مصالح بملكية...

PANDORA Wish شو رح يكون ستايلك ؟ PANDORA Wish شو رح يكون ستايلك ؟ 2019-02-19 | 14:09:47

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة جديدة -PANDORA WISH مستوحاة من WISH BONE - مجموعة المجوهرات...

بمناسبة "الڤلانتاينز": مجموعة "ياسمين نچرين" بتنزيل 25% بمناسبة "الڤلانتاينز": مجموعة "ياسمين نچرين" بتنزيل 25% 2019-02-14 | 12:23:14

مصممة الاكسسوار ياسمين نچرين تصمم مجموعة خاصة: روز ڠولد لمناسبة "عيد الحب" لماركة...

بمناسبة Valentine بمناسبة Valentine's Day شبكة Jakie O تقدم هدايا فاخرة!! 2019-02-11 | 14:30:49

بمناسبة اليوم الرومانسي في السنة Valentines Day شبكة Jakie O تقدم تغليفة هدية فاخرة للمرأة:...

ميخال نچرين وتنزيل "ڤلانتاينز" مميز: ميخال نچرين وتنزيل "ڤلانتاينز" مميز: 2019-02-11 | 13:36:16

25% تخفيض على القطع - أزياء, مجوهرات, لوازم, نسيج وأدوات منزلية في حوانيت الشبكة وفي...

كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة شديدة الاغراء كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة شديدة الاغراء 2019-02-07 | 13:13:04

بسبب الاطلالة شديدة الاغراء التي ظهرت بها كيم كارداشيان في الحفل الفاخر الذي...

صور.. شعرها يصل إلى الأرض ولم تغسله منذ 20 عاما صور.. شعرها يصل إلى الأرض ولم تغسله منذ 20 عاما 2019-02-05 | 11:26:53

قد يكون من الصعب على أي إنسان ألا يغسل شعره على مدار أسبوع كامل، لكن هناك امرأة...

ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن 2019-01-31 | 14:14:55

ابهرت الدوقة ميغين الانظار بأناقتها وطيبتها خلال زيارتها الى المسرح الوطني في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا لمار قط عبلين سيارة مصرع نصري عائلة الطفلة اختناقا دخلت لم ينساها الطبيب مهنا نضال دكتور تعيين مستشفى ايخيلوف رئيسا لوحدة أمراض الرقبة الرأس مرضى السرطان ام الفحم مدينة شركة كهرباء جباية حسابات مضاعفة زبائن 15 الف عن طريق الخطأ طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادمطاردة شرط سيارة مشبوهة تل ابيب سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حناكفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسبلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب احمد المحتسب القدس حي الثوري غرقا شواطئ شاطئ البحر تل ابيب حريق مخزن اطارات منطقة صناعية حيفا مدينة اطفاء اخماد نار نيرانفراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com