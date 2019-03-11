عجوز, يابانية, اكبر, معمرة, في, العالم,

بعد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم، جرى تكريم عجوز يابانية، تبلغ من العمر 116 عاما، السبت.

واعترفت الموسوعة المعنية بالأرقام القياسية رسميا بالسيدة "كين تاناكا" في احتفال بدار لرعاية المسنين تعيش فيها في فوكوكا جنوب غربي اليابان، وحضر الاحتفال أسرتها وكذلك رئيس البلدية.وولدت تاناكا يوم 2 يناير 1903، وكانت السابعة من بين ثمانية أطفال، وتزوجت هيديو تاناكا عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت طفلا آخر.وعادة ما تستيقظ تاناكا الساعة 6 صباحا وتستمتع بدراسة الرياضيات، بحسبما ذكرت وكالة "اسوشييتد" برس.لكن تاناكا مازال أمامها شوط طويل لكي تصبح أكبر معمرة على الإطلاق، وهو إنجاز سجلته امرأة فرنسية، تدعى جاين لويز كالنت، التي عاشت 122 عاما، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.وذكرت غينيس أن أكبر معمر في العالم ما زال يخضع للتحقق بعد وفاة الرجل الذي حصل على التكريم، ماسازو نوناكا، الذي كان يعيش على جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، في يناير عن عمر ناهز 113 عاما.يشار إلى أن المعمرة السابقة كانت أيضا امرأة يابانية، تدعى تشيو مياكو، التي توفيت في يوليو عن عمر ناهز 117 عاما.وقبل مياكو، سجل ياباني أيضا رقما قياسيا كأكبر معمر في العالم.