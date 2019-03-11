تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 05:55:45 حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام |  2019-03-11 05:52:32 الطقس - اجواء معتدلة نهارا باردة ليلا وعودة الامطار الاربعاء |  2019-03-10 23:47:45 ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية ضد بلد الوليد |  2019-03-10 23:37:16 دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء |  2019-03-10 23:31:17 تعادل بين سخنين وهبوعيل بئر السبع واعتقال مشجعين بشبهة الاعتداء على الونا بركات |  2019-03-10 23:27:08 السجن لمدة 6 اشهر لجنديين ادينا بالتنكيل بفلسطينيين |  2019-03-10 19:40:21 نتنياهو يهدد غزة ويقول إسرائيل وطنا قوميا لليهود وحدهم |  2019-03-10 19:38:06 طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب صفد |  2019-03-10 18:18:58 اندلاع حريق داخل مصنع في المنطقة الصناعية بيت شيمش |  2019-03-10 18:15:59 النائب عيساوي فريج: زيارتنا للرئيس ابو مازن جاءت للتأكيد على حل المفاوضات المباشرة والحقيقية |  2019-03-10 18:11:12 اصابة طفلة اثر تعرضها للدهس في مدينة طمرة |  2019-03-10 16:02:56 مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب الطيرة |  2019-03-10 16:01:10 التماس ضد الغرامات عن المباني غير المرخصة في القدس الشرقية |  2019-03-10 14:52:16 ابو مازن يكلف د.اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيسا للحكومة |  2019-03-10 14:32:11 إسرائيليان بين ضحايا الطائرة الأثيوبية المتحطمة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة جديدة دون توافق وطني، سلوك تفرد وإقصاء، وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة.




وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي الأحد، إن ذلك عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام.


وأفاد برهوم بأن حركة حماس لا تعترف بهذه الحكومة كونها خارج التوافق الوطني.


ولفت إلى أن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات عامة شاملة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".




كلمات متعلقة

حماس:, تشكيل, عباس, حكومة, جديدة, ترسيخ, للانقسام,

تابعونــا

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم 2019-03-10 | 10:45:34

تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من...

تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد تركيا تلقي القبض على مهربي آثار وبحوزتهم توراة مكتوبة بخط اليد 2019-03-09 | 23:03:02

ألقت قوات الأمن التركية القبض على ثلاثة مهربي آثار أمس بينهم مواطن سوري، أحضروا...

أمريكا تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اختلاق أزمة" بسبب أموال المقاصة أمريكا تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اختلاق أزمة" بسبب أموال المقاصة 2019-03-09 | 14:32:29

اتهمت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية باختلاق أزمة برفضها أول مبالغ شهرية يتم...

نصر الله: المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة والعقوبات علينا جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية نصر الله: المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة والعقوبات علينا جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية 2019-03-08 | 19:49:29

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس “هيئة دعم...

ماي تحذر: بريطانيا قد لا تخرج أبدا من الاتحاد الأوروبي ماي تحذر: بريطانيا قد لا تخرج أبدا من الاتحاد الأوروبي 2019-03-08 | 19:48:29

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نواب مجلس العموم يواجهون "خيارا...

40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة بعضهن في مناصب هامة 40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة بعضهن في مناصب هامة 2019-03-08 | 16:53:53

كشفت نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، عن أن أكثر من 40 ألفا من حسناوات...

الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر 2019-03-08 | 16:51:27

احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم"، احتجاجا...

الحريري وأول وزيرة داخلية في العالم العربي يغرّدان في يوم المرأة العالمي الحريري وأول وزيرة داخلية في العالم العربي يغرّدان في يوم المرأة العالمي 2019-03-08 | 14:12:34

غرد رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، بمناسبة يوم المرأة العالمي معتبرا عدم...

مناسبة للعرفان والاعتراف.. العالم يحتفل بعيد المرأة مناسبة للعرفان والاعتراف.. العالم يحتفل بعيد المرأة 2019-03-08 | 09:57:51

اليوم العالمي للمرأة، أو عيد المرأة، يوم للوقوف عند نضالات ومعاناة المرأة وكذلك...

مؤذن أخرس في مصر مؤذن أخرس في مصر 2019-03-08 | 08:27:06

كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عن تعيين مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اقتحام مسجد الايمان رهط حي 27 مدينة شبان شكوى شرطة التفافي الناصرة اضرار سيارة اطلاق نار الشرطة تحقق اليوم الاحد بيت لحم القاء قنبلة بيت فيرا بابون رئيسة بلدية اعتقالات زجاجات حارقة هدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج لحوم مصادرة ابادة 10 طن ملحمة ذبح غير قانوني قرية دير الاسد رامي نمر ناصر تعيين الناصرة رئيس دوائر الاجراء التنفيذ لواء حيفا الشمال الشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء شاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته اعتقال شاب شابين توقيف بشبهة اطلاق النار في الهواء خلال حفل زفاف الطيرة مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع مجدل شمس تلة الريحان غضب عارم سخط جرافات شرطة قوات كبيرة بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيانقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة زوجان رأفت صباح سليم مولود بكر يرزق طفل قرية طرعان انتظار 10 سنواتمصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com