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الطقس - اجواء معتدلة نهارا باردة ليلا وعودة الامطار الاربعاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم  الاثنين، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً وربعياً لطيفاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


والاربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم ومغبراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر مائج.




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