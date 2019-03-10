ريال, مدريد, يستعيد, نغمة, الانتصارات, برباعية, ضد, بلد, الوليد,

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات مرة أخرى بالفوز على بلد الوليد بنتيجة (4-2) خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليجا.

وسجل الأهداف لريال مدريد بنزيما في الدقائق 51 و59، وفاران في الدقيقة 34، ومودريتش في الدقيقة 85، بينما أنور محمد سجل هدف بلد الوليد الوحيد في الدقيقة 29.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد للنقطة 51 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الـ17.