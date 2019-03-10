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حفل زفاف المخرج أحمد حلمي وهيا صقر بحضور الفنانين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل المخرج أحمد حلمي، نجل المنتجة منال العادلي، بزفافه على هيا صقر ابنة رجل الصحة محمود صقر صاحب مستشفى “طريقي”، وذلك بحضور مشاهير الفن والمجتمع.

حفل الزفاف شهد حضور المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، والفنان ناصر سيف، والفنان خالد محمود، والفنانة نسمة عادل، والسيناريست كريم حلمي، ورئيس نادى ليونز ماهر مخلوف، والملحن أدم حسين وحرمه المطربة شاهيناز، وجيهان حسنى شقيقة سعاد حسنى.
كما حضر الدكتور سمير كرم وحرمه الإعلامية هالة السنباري، والإعلامية رانيا وجيه، ودكتور نبيل رزق، والمنتج اللبناني سام، والمطربةة البنانية منار، والمتعهد محمود عبد الستار، والفنان سعيد المختار وحرمه والمطرب أحمد حجازي، والشاعر محمد عبدالحى، والمطرب تامر سري، والمطرب المترو سيدانور، والمطرب فادي بطل، والمطرب سهيل يزبك، والفنان رضا إدريس، والسيناريست أحمدعاشور وحرمه الفنانه عايده غنيم .
وحضر الشاعر محمود عمران، والمستشار أحمد الشاعر، والملحن ناصر الجيل، والفنان شريف محمد نجم والإعلامية علا الفقى، والإعلاميه جيهان محيي، والفنان شريف باهر، والمطرب حمدى الجنايني، وأمجد الشاعر، والمنتج ياسر نوار، والفنان خالد حمزاوي، والمخرج إيهاب إسماعيل، والفنانة بهيره عنبر، والمطرب ياسرعدوية، والمطرب راشيد حمدى الجناينى.
وأحيا الحفل كل من المطربة شذى، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والراقصة الاستعراضية دينا، وفريق المدفعجية.
حفل زفاف المخرج أحمد حلمي وهيا صقر بحضور الفنانين




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