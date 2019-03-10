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دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تبيَّن من دراسة طبية حديثة أن النسيان المتكرر ليس دليلاً على الغباء أو وجود مشاكل في دماغ الإنسان، كما يسود الاعتقاد لدى أغلب الناس، لكنه من الممكن أن يكون مؤشراً على ذكاء الشخص وقدرة عقله الفائقة على ترتيب الأولويات.

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء في جامعة "تورنتو" الكندية ونشرت نتائجها جريدة "إندبندنت" البريطانية فإن "النسيان يدل على قدرة أكبر لدى الدماغ وبالتالي فهو مؤشر على ذكاء الشخص وليس كما تحاول الأفلام والبرامج التلفزيونية أن تروج دوما".
ووجدت الدراسة التي اطلعت "العربية.نت" على نتائجها أن "الذاكرة القوية جدا أمر مبالغ فيه، بينما النسيان يحمل منفعة جيدة للإنسان".
وقال البروفيسور بليك ريتشلاند، وهو أحد القائمين على هذه الدراسة إن "من المهم أن ينسى الدماغ التفاصيل غير المهمة، وأن يركز أكثر على الأمور التي تساعدنا في اتخاذ قرارتنا".
وقال: "نعلم أن الرياضة تزيد من عدد الخلايا العصبية في منطقة (قرن أمون) حيث نحتفظ بتلك التفاصيل من حياتنا التي لا تفيدنا في الواقع، وربما تمنعنا من اتخاذ قرارات سليمة في حياتنا".
ونصح ريتشلاند بأن نستخدم ذاكرتنا من أجل اتخاذ القرارات المهمة، وترك الأمور التي لا تهم كثيرا تذهب في سبيلها، لتفسح المجال للأفضل منها.
وأكدت الدراسة أن النسيان علامة صحية تعني أن الدماغ يحتفظ بالأمور الأكثر أهمية وهو المطلوب.
دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء




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