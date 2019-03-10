تعادل, بين, سخنين, وهبوعيل, بئر, السبع, واعتقال, مشجعين, بشبهة, الاعتداء, على, الونا, بركات,

تعادل متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين أمام فريق هبوعيل بئرالسبع بدون اهداف في مباراة جرت على استاد الدوحة في سخنين .

الفريق السخنيني كان الافضل لكن تألق حارس بئر السبع اوهاد لويطا منع ممثل الوسط العربي في الدرجة العليا من تحقيق الفوز ومنحه فرصه للبقاء في الدوري .في نهاية المباراة تم توقيف شابين من مشجعي سخنين بشبهة محاولة الاعتداء على مالكة فريق هبوعيل بئر السبع الونا بركات وشتمها , يشار الى أن الشرطة ورجال الأمن في الملعب قام باخراج بركات من الباب الخلفي وابعادها عن الجمهور .