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تعادل بين سخنين وهبوعيل بئر السبع واعتقال مشجعين بشبهة الاعتداء على الونا بركات



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعادل متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين أمام فريق هبوعيل بئرالسبع بدون اهداف في مباراة جرت على استاد الدوحة في سخنين .

الفريق السخنيني كان الافضل لكن تألق حارس بئر السبع اوهاد لويطا منع ممثل الوسط العربي في الدرجة العليا من تحقيق الفوز ومنحه فرصه للبقاء في الدوري .

في نهاية المباراة تم توقيف شابين من مشجعي سخنين بشبهة محاولة الاعتداء على مالكة فريق هبوعيل بئر السبع الونا بركات وشتمها , يشار الى أن الشرطة ورجال الأمن في الملعب قام باخراج بركات من الباب الخلفي وابعادها عن الجمهور .
تعادل بين سخنين وهبوعيل بئر السبع واعتقال مشجعين بشبهة الاعتداء على الونا بركات




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