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السجن لمدة 6 اشهر لجنديين ادينا بالتنكيل بفلسطينيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فرضت المحكمة العسكرية السجن الفعلي لمدة 6 اشهر على الجنود الثلاثة من كتيبة نيتساح يهودا الحريدية الذين أدينوا بالتنكيل بمعتقليْن فلسطينييْن في ظروف مشددة. وقد تم انزال هذه العقوبة فيهم في اطار صفقة ادعاء. 


وبحسب الاتفاق، أقر الجنود بتهمة اساءة معاملة الفلسطينيين بظروف مشددة في حادث وقع في شهر يناير،كانون الثاني الماضي كما امرت المحكمة بتخفيض رتبتهم، لكنهم تجنبوا تهما باعتداء اكثر خطورة.

الجنود الثلاثة هم من ضمن خمسة جنود، من كتيبة “نيتساح يهودا” التابعة للواء “كفير”، تم اعتقالهم في شهر يناير واتهامهم بإساءة معاملة فلسطينيين معتقلين، اللذين كان يشتبه فيهما بأنهما قدما المساعدة لفلسطيني اخر قتل اثنين من زملائهم الجنود قبل شهر من ذلك. 

ولم يتوصل الجنديين الآخرين الذين تم اتهامهما بعد الى صفقات مع الادعاء العسكري، غير ان مسؤول عسكري قال ان هذه الصفقة لا تزال قيد التفاوضوبحسب لائحة الإتهام، قام الجنود بضرب المعتقليّن الفلسطينييّن – وهما أب وابنه، عندما كانا مقيدين ومعصوبي الأعين بوحشية وقاموا بتصوير أفعالهم بكاميرا هاتف. أحد المُعتقليّن أصيب بجروح خطيرة مما استلزم نقله إلى المستشفى ولم يكن بمقدوره الخضوع للتحقيق من قبل القوى الإسرائيلية لعدة أيام.

الصورة توضيحية ليس الا
السجن لمدة 6 اشهر لجنديين ادينا بالتنكيل بفلسطينيين




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