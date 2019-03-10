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طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب صفد



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وقع حادث طرق مساء اليوم الاحد بين سيارتين خصوصيتين على طؤيق منحدرات بيريه، لاتجاه مفرق عين زيتيم.


هذا وصلت الى المكان ٣ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل - الجولان وعملت على تخليص عالقة من احدى المركبتين وصفت جراحها بين خطيرة ومتوسطة، واحيلت لتلقي العلاج الطبي. مرفق صور




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