طواقم, الاطفاء, والانقاذ, تعمل, على, تخليص, عالقة, جراء, حادث, طرق, قرب, صفد,

وقع حادث طرق مساء اليوم الاحد بين سيارتين خصوصيتين على طؤيق منحدرات بيريه، لاتجاه مفرق عين زيتيم.

هذا وصلت الى المكان ٣ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل - الجولان وعملت على تخليص عالقة من احدى المركبتين وصفت جراحها بين خطيرة ومتوسطة، واحيلت لتلقي العلاج الطبي. مرفق صور