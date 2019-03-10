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اندلاع حريق داخل مصنع في المنطقة الصناعية بيت شيمش



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تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شب مساء اليوم الاحد داخل مصنع في المنطقة الصناعية الغربية بيت شيمش.


وتعمل في المكان وحدة خاصة ايضا للتعامل مع المواد الخطرة. 

يقوم رجال الاطفاء والانقاذ بالعمل على السيطرة على النيران ومنع انتشارها، الى جانب تهوئة المكان من الدخان السام والكثيف.




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