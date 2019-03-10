النائب, عيساوي, فريج:, زيارتنا, للرئيس, ابو, مازن, جاءت, للتأكيد, على, حل, المفاوضات, المباشرة, والحقيقية,

زار اليوم الأحد كل من رئيسة ميرتس تمار زاندبرج وعضو الكنيست عيساوي فريج الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره في رام الله.

وقال النائب عيساوي فريج:" هذه الزيارة جاءت للتأكيد على موقف حزب ميرتس من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، و للتأكيد ايضاً على وجود شريك لعملية السلام في الطرف الفلسطيني في ظل غياب شريك للسلام برئاسة الحكومة الإسرائيلية".وتابع النائب فريج يقول:" هذه الزيارة هي صوت السلام والعدل والأمن الذي يريد الاحتلال واليمين المتطرف اسكاته وجعله الصوت غير المرغوب به".واضاف النائب فريج يقول:" نحن في حزب ميرتس نؤكد مجددا على أن السلام وحل الدولتين ها الطريق الوحيد لإنهاء الظلم ومنح المساواة والأمن لجميع سكان بلادنا".وتابع النائب فريج يقول:" في الوقت الذي تعلو به اصوات العنصريين، وتتهرب الأحزاب الإسرائيلية من حتى الحديث عن السلام، لا سبيل سوى المفاوضات المباشرة والحقيقية".وانهى النائب فريج يقول:" رئاسة الحكومة الإسرائيلية لا تبعد اكثر من ٢٥ دقيقة عن مقر الرئاسة الفلسطينية، فلماذا نسمح أن يستمر ابعاد السلام عنا؟!".