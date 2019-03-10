اصابة, طفلة, اثر, تعرضها, للدهس, في, مدينة, طمرة,

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة شهدنا...
وقع حادث طرق مساء اليوم الاحد بين سيارتين خصوصيتين على طؤيق منحدرات بيريه، لاتجاه...
تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شب مساء اليوم الاحد داخل مصنع في المنطقة...
زار اليوم الأحد كل من رئيسة ميرتس تمار زاندبرج وعضو الكنيست عيساوي فريج الرئيس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن...
قدم مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في القدس بواسطة طاقم المحامين قيس ناصر...
قالت مصادر اسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحقق من وجود إسرائيليين على...
عقد هذا الأسبوع اجتماع انتخابي في مقر القائمة الموحدة في قرية جسر الزرقاء حضره...
يدين مجلس طرعان المحلي، الاعتداء على الممتلكات العامة في القرية وآخرها الاعتداء...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل ليست دولة كل...