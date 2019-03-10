اصابة, طفلة, اثر, تعرضها, للدهس, في, مدينة, طمرة,

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أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 اعوام بجراح متوسطة أثر تعرضها للدهس في احدى شوارع المدينة , الطواقم الطبية التابعة للمركز الطبي ادم ميديكس نفلت الطفلة للمستشفى لاستكمال العلاج .

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