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اصابة طفلة اثر تعرضها للدهس في مدينة طمرة



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أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 اعوام بجراح متوسطة أثر تعرضها للدهس في احدى شوارع المدينة , الطواقم الطبية التابعة للمركز الطبي ادم ميديكس نفلت الطفلة للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة طفلة اثر تعرضها للدهس في مدينة طمرة




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