مصرع, عامل, سقط, عن, ارتفاع, قرب, الطيرة,

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قدم مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في القدس بواسطة طاقم المحامين قيس ناصر...
قالت مصادر اسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحقق من وجود إسرائيليين على...
عقد هذا الأسبوع اجتماع انتخابي في مقر القائمة الموحدة في قرية جسر الزرقاء حضره...
يدين مجلس طرعان المحلي، الاعتداء على الممتلكات العامة في القرية وآخرها الاعتداء...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل ليست دولة كل...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 59 عاماً...
بعد الاضراب الذي أعلن عنه أولياء أمور في طمرة الزعبية، بالمدرسة الابتدائية،...
أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح بالغة الخطورة أثر تعرضه للدهس على شارع 65 قرب...
قام ثلاثة قضاة من المحكمة المركزية في الناصرة بتفقد مسرح جريمة الشابة يارا ايوب (16...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة أن يوم...