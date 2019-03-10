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مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب الطيرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن سقوط عامل في المنطقة الصناعية يتسور يجال قرب مدينة الطيرة , الطواقم الطبية وصلت للمكان واعلنت على الفور وفاة العامل البالغ من العمر 38 عاماً .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب الطيرة




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