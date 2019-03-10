ابو, مازن, يكلف, د.اشتية, عضو, اللجنة, المركزية, لحركة, فتح, رئيسا, للحكومة,

وسيقوم د.اشتيه بتشكيل الحكومة.وكانت حكومة د.رامي الحمدالله قد قدمت استقالتها للرئيس محمود عباس قبل 40 يوما، وقبلها الرئيس واقر باستمرارها حكومة تسيير اعمال الى حين تكليف رئيس حكومة جديد لتشكيل الحكومة.

كّلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد ظهر اليوم الاحد، الدكتور محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الحكومة الجديدة.

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