ابو, مازن, يكلف, د.اشتية, عضو, اللجنة, المركزية, لحركة, فتح, رئيسا, للحكومة,

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افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان قوات من الشرطة الاسرائيلية اقتحمت مصلى باب...
دعت حركة حماس، "جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني...
أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الأحد شمال قطاع...
قامت طائرات حربية اسرائيلية مساء اليوم السبت بقصف عدة مواقع تابعة لحركة حماس في...
وصل الى قطاع غزة، اليوم الاربعاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية انه قد أصيب 3 مواطنين مساء اليوم بنيران الجيش...
اكدت حركة الجهاد الاسلامي انها تمكنت من تطوير صواريخ يصل مداها الى تل ابيب والقدس...
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، يوم السبت، ان مدينة...
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام...
شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الاحد، حملة اعتقالات طالت 6 مواطنين فلسطينيين،...