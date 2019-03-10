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خطوة مفاجئة تُقرب زيدان من العودة إلى تورينو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عزز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الشائعات حول اقترابه من قيادة صفوف يوفنتوس في الفترة المقبلة، مع الاقتراب المحتمل لرحيل ماسيميليانو أليجري، مدرب البيانكونيري الحالي.

وقالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إن زيدان تواجد في مدينة تورينو خلال الأيام القليلة الماضية، لتضيف خطوة المدرب الفرنسي الزخم إلى التقارير التي تفيد بأنه سيكون المدير الفني ليوفنتوس في الموسم المقبل.
وأضافت، أن زيارة زيدان كانت مفاجئة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون هناك سبب وراء تلك الزيارة، وهي أن كبير مدينة تورينو ينظر إلى أنه على رأس أولوياته في الصيف.
وتابعت الصحيفة، أن نيكولا أموروزو، لاعب يوفنتوس السابق وزميل زيدان، قام بنشر صورة سابقة تجمعه بزيدان، خلال زيارتهم لأحد أكاديميات كرة القدم بمدينة تورينو، ليُزيد من شائعات الاقتراب من اليوفي.
وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب أليجري من الرحيل عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم، بعدما أمضى 5 أعوام بين جدران السيدة العجوز، منذ احتل منصب المدير الفني في صيف 2014، قادمًا من الغريم ميلان.
خطوة مفاجئة تُقرب زيدان من العودة إلى تورينو




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