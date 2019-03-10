اجتماع, انتخابي, لتحالف, الموحدة, والتجمع, في, جسر, الزرقاء, بحضور, النائب, مسعود, غنايم,

عقد هذا الأسبوع اجتماع انتخابي في مقر القائمة الموحدة في قرية جسر الزرقاء حضره مجموعة من الأهل في البلدة وشارك فيه النائب من الموحدة مسعود غنايم.وفي كلمته أمام الحضور تحدث النائب مسعود غنايم عن الظروف والتحديات التي يواجهها المواطنون العرب في ظل الانتخابات القادمة، وعلى رأسها التحريض والتهديد الذي يمارسه رئيس الحكومة نتنياهو ضد المواطنين العرب، ودعمه وتحالفه الخطير مع أحزاب فاشية عنصرية تنادي بطرد العرب مثل حزب "عوتسماه يهوديت" الكاهاني.

ودعا النائب غنايم إلى حث الناس على التصويت وممارسة حقهم واستعماله كأداة نضالية ضد الأحزاب الصهيونية والسياسات الحكومية. وتحدث كذلك عن الأوضاع الاقتصادية والتخطيطية الصعبة التي تعيشها قرية جسر الزرقاء بسبب سياسة التمييز الحكومية ومحاصرتها من كل الجهات ومنع توسعها وازدهارها. وذكر النائب غنايم الزيارات التي قام بها مع زملائه النواب إلى المجلس المحلي والمدارس في جسر الزرقاء. ووعد بأن تبقى قضية جسر الزرقاء والنهوض بها على سلم أوليات تحالف الموحدة والتجمع.