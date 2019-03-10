تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-10 16:02:56 مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب الطيرة |  2019-03-10 16:01:10 التماس ضد الغرامات عن المباني غير المرخصة في القدس الشرقية |  2019-03-10 14:52:16 ابو مازن يكلف د.اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيسا للحكومة |  2019-03-10 14:32:11 إسرائيليان بين ضحايا الطائرة الأثيوبية المتحطمة |  2019-03-10 14:25:02 اجتماع انتخابي لتحالف الموحدة والتجمع في جسر الزرقاء بحضور النائب مسعود غنايم |  2019-03-10 14:22:31 الشرطة تقتحم مصلى باب الرحمة وتأخذ قياساته |  2019-03-10 13:02:49 طرعان:اعمال تخريب في حضانة خطوات حكيمة والمجلس المحلي يستنكر |  2019-03-10 12:53:26 نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها |  2019-03-10 12:34:48 اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في القدس |  2019-03-10 11:59:23 كوتينيو يقترب من خيانة مزدوجة |  2019-03-10 11:57:28 30 مؤشرا على نقص المغنيسيوم بالجسم.. منها الصداع والأرق |  2019-03-10 11:50:02 وزارة التربية والتعليم والجلبوع تطالبان بعودة طلاب طمرة الزعبية إلى مقاعد الدراسة بشكل فوري |  2019-03-10 11:27:07 اصابة حرجة لشاب تعرض للدهس على شارع 65 قرب مفرق عرعرة |  2019-03-10 11:12:52 قضاة المحكمة المركزية يتفقدون مسرح جريمة قتل يارا ايوب في الجش |  2019-03-10 10:45:34 تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اجتماع انتخابي لتحالف الموحدة والتجمع في جسر الزرقاء بحضور النائب مسعود غنايم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 عقد هذا الأسبوع اجتماع انتخابي في مقر القائمة الموحدة في قرية جسر الزرقاء حضره مجموعة من الأهل في البلدة وشارك فيه النائب من الموحدة مسعود غنايم.وفي كلمته أمام الحضور تحدث النائب مسعود غنايم عن الظروف والتحديات التي يواجهها المواطنون العرب في ظل الانتخابات القادمة، وعلى رأسها التحريض والتهديد الذي يمارسه رئيس الحكومة نتنياهو ضد المواطنين العرب، ودعمه وتحالفه الخطير مع أحزاب فاشية عنصرية تنادي بطرد العرب مثل حزب "عوتسماه يهوديت" الكاهاني.


ودعا النائب غنايم إلى حث الناس على التصويت وممارسة حقهم واستعماله كأداة نضالية ضد الأحزاب الصهيونية والسياسات الحكومية. وتحدث كذلك عن الأوضاع الاقتصادية والتخطيطية الصعبة التي تعيشها قرية جسر الزرقاء بسبب سياسة التمييز الحكومية ومحاصرتها من كل الجهات ومنع توسعها وازدهارها. وذكر النائب غنايم الزيارات التي قام بها مع زملائه النواب إلى المجلس المحلي والمدارس في جسر الزرقاء. ووعد بأن تبقى قضية جسر الزرقاء والنهوض بها على سلم أوليات تحالف الموحدة والتجمع.




كلمات متعلقة

اجتماع, انتخابي, لتحالف, الموحدة, والتجمع, في, جسر, الزرقاء, بحضور, النائب, مسعود, غنايم,

تابعونــا

مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب الطيرة مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب الطيرة 2019-03-10 | 16:02:56

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن...

التماس ضد الغرامات عن المباني غير المرخصة في القدس الشرقية التماس ضد الغرامات عن المباني غير المرخصة في القدس الشرقية 2019-03-10 | 16:01:10

قدم مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في القدس بواسطة طاقم المحامين قيس ناصر...

إسرائيليان بين ضحايا الطائرة الأثيوبية المتحطمة إسرائيليان بين ضحايا الطائرة الأثيوبية المتحطمة 2019-03-10 | 14:32:11

قالت مصادر اسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحقق من وجود إسرائيليين على...

طرعان:اعمال تخريب في حضانة خطوات حكيمة والمجلس المحلي يستنكر طرعان:اعمال تخريب في حضانة خطوات حكيمة والمجلس المحلي يستنكر 2019-03-10 | 13:02:49

يدين مجلس طرعان المحلي، الاعتداء على الممتلكات العامة في القرية وآخرها الاعتداء...

نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها 2019-03-10 | 12:53:26

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل ليست دولة كل...

اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في القدس اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في القدس 2019-03-10 | 12:34:48

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 59 عاماً...

وزارة التربية والتعليم والجلبوع تطالبان بعودة طلاب طمرة الزعبية إلى مقاعد الدراسة بشكل فوري وزارة التربية والتعليم والجلبوع تطالبان بعودة طلاب طمرة الزعبية إلى مقاعد الدراسة بشكل فوري 2019-03-10 | 11:50:02

بعد الاضراب الذي أعلن عنه أولياء أمور في طمرة الزعبية، بالمدرسة الابتدائية،...

اصابة حرجة لشاب تعرض للدهس على شارع 65 قرب مفرق عرعرة اصابة حرجة لشاب تعرض للدهس على شارع 65 قرب مفرق عرعرة 2019-03-10 | 11:27:07

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح بالغة الخطورة أثر تعرضه للدهس على شارع 65 قرب...

قضاة المحكمة المركزية يتفقدون مسرح جريمة قتل يارا ايوب في الجش قضاة المحكمة المركزية يتفقدون مسرح جريمة قتل يارا ايوب في الجش 2019-03-10 | 11:12:52

قام ثلاثة قضاة من المحكمة المركزية في الناصرة بتفقد مسرح جريمة الشابة يارا ايوب (16...

تمرين الدّفاع المدني في المؤسّسات التّعليميّة في حال حدوث هزّه أرضيّة أو تسونامي تمرين الدّفاع المدني في المؤسّسات التّعليميّة في حال حدوث هزّه أرضيّة أو تسونامي 2019-03-10 | 09:41:29

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة أن يوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا أبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب اطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىحي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران تخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية حادث طرق مروع اصابات متوسطة خطيرة شارع مفرق عيلوط محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر امرأة من حيفا عربية متزوجة لفلسطيني التخابر حركة المجاهدين تصوير اماكن تنفيذ عمليات افراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةنيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق منير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار حتراق حافلة اصابات دو شارع 6 قرب رهط المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com